УФАС Москвы возбудило дело на «Яндекс» Из-за рекламы «Фонбета»

Управление ФАС по Москве возбудило дело на «Яндекс». Об этом ведомство сообщило в пятницу.

Во время прямых трансляций матчей чемпионата мира по футболу в текущем году на главной странице «Яндекса» распространялась реклама букмекерской конторы «Фонбет», отметили в УФАС. Также рекламу транслировали в записях лучших моментах и на других сервисах «Яндекса». Эти действия противоречат частям 2 и 3 статьи 27 закона о рекламе, заявили в антимонопольном органе. В ведомстве напомнили, что реклама организатора азартных игр и самих игр запрещена в интернете. Дело будут рассматривать 25 сентября.

Добавим, ранее ФАС признала «Яндекс» нарушившим закон о рекламе. Также нарушителем был признан «Эвалар». Они рекламировали продукт «Турбослим» со слоганом «Турбослим — средство №1 для похудения в России». ФАС посчитала, что эта информация не подтверждена.