В Москве проведут благотворительную акцию «Ярмарка добра» Она состоится 22 сентября

В Москве проведут благотворительную акцию «Ярмарка добра». Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе московского городского регионального отделения партии «Единая Россия».

Акция пройдет в воскресенье в школе №1409 на Ходынском бульваре. В ней примут участие более 30 школ из Северного административного округа столицы. «Ярмарка добра» пройдет при поддержке проекта «Детский спорт» и команды знаменитостей «Звездный десант».

Отметим, аналогичная ярмарка проходила в Москве уже четыре раза. Акцию регулярно проводят на базе школы №1409.