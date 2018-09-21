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21.09.18 / 19:42 Общество / Россия и мир

В Москве проведут благотворительную акцию «Ярмарка добра»

Она состоится 22 сентября

E3 GroupВ Москве проведут благотворительную акцию «Ярмарка добра». Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе московского городского регионального отделения партии «Единая Россия».

Акция пройдет в воскресенье в школе №1409 на Ходынском бульваре. В ней примут участие более 30 школ из Северного административного округа столицы. «Ярмарка добра» пройдет при поддержке проекта «Детский спорт» и команды знаменитостей «Звездный десант».

Отметим, аналогичная ярмарка проходила в Москве уже четыре раза. Акцию регулярно проводят на базе школы №1409.

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