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22.09.18 / 20:00 Новости / Россия и мир / Экономика

Мировой авторынок в августе вырос на 2,7% год к году

Он составил 7,5 млн автомобилей

Мировой авторынок в августе вырос на 2,7% год к году. Об этом в субботу сообщила консалтинговая компания LMC Automotive.

Рынок составил 7,5 млн автомобилей, передает «Автостат». За период с января по август продажи выросли на 3,1% год к году. Они составили 63,25 млн машин.

Лидер по продажам – Китай. Там реализовали 2,1 млн автомобилей. Затем идет Америка – 1,5 тыс. машин.

Добавим, выпуск автомобилей в России за этот же период увеличился на 17,1% год к году. Всего выпустили 997 тыс. машин. В августе 2018 года выпущено 119 тыс. автомобилей. Показатель увеличился на 11,9% год к году.

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