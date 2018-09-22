Moody’s оценило ущерб от урагана «Флоренс» в США Он составил $38-50 млрд

Аналитическое агентство Moody’s оценило ущерб от урагана «Флоренс» в США. Об этом стало известно в субботу.

Размер ущерба составил $38-50 млрд, передает The Wall Street Journal. Страховые компании выплатят пострадавшим $1,7-5 млрд. Аналитики учли ущерб транспортным средствам, недвижимости и потери бизнеса. «Флоренс» занял седьмое место среди самых разрушительных ураганов в США.

Напомним, ураган «Флоренс» обрушился на штаты Южная и Северная Каролина. В стихии погибли 41 человек. Самым разрушительным ураганом в истории США является Харви. Он нанес ущерб в $133,5 млрд.