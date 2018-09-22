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22.09.18 / 15:41 Новости / Россия и мир / Экономика

Набиуллина: Российские банки выполнят обязательства в любой валюте

У ЦБ есть ресурсы на это

Российские банки выполнят обязательства в любой валюте. Такое заявление в субботу в интервью телеканалу «Россия 1» сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Она сообщила, что Центробанк имеет достаточный запас ресурсов для помощи кредитным организациям. Они смогут выполнить все обязательства перед населением в любой валюте, уточнила Набиуллина.

Кроме этого, глава регулятора напомнила о цели по достижению ключевой ставки нейтрального уровня. Это 6-7% для российской экономики.

Отметим, за август россияне вывели со счетов банков $1,5 млрд. Основная сумма относится к Сбербанку. Это около $1,2 млрд. Накануне Сбербанк поднял ставку по вкладам в валюте.

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