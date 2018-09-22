Петербург вошел в рейтинг 200 самых опасных городов мира Он на 199 месте

Петербург вошел в рейтинг 200 самых опасных городов мира. Рейтинг составил исследовательский портал Numbeo.

Согласно данным портала на середину текущего года, Петербург занял 199 место. Индекс преступности составляет 40,97.

Также в рейтинге оказались Москва и Новосибирск. Они заняли 165 и 130 места соответственно. Их индексы 44,11 и 47,35 соответственно.

Первое место в рейтинге занял город Сан-Педро-Сула из Гондураса. Его индекс преступности – 85,18.

Добавим, ранее Петербург вошел в топ-5 мест для отдыха в новогодние каникулы. Этот рейтинг составил сервис бронирования жилья Tvil.ru. Также в пятерке оказались Ялта, Сочи, Феодосия и Судак.