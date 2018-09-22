Все новости

22.09.18 / 19:31 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Петербург вошел в рейтинг 200 самых опасных городов мира

Он на 199 месте

Фото АБН

Петербург вошел в рейтинг 200 самых опасных городов мира. Рейтинг составил исследовательский портал Numbeo.

Согласно данным портала на середину текущего года, Петербург занял 199 место. Индекс преступности составляет 40,97.

Также в рейтинге оказались Москва и Новосибирск. Они заняли 165 и 130 места соответственно. Их индексы 44,11 и 47,35 соответственно.

Первое место в рейтинге занял город Сан-Педро-Сула из Гондураса. Его индекс преступности – 85,18.

Добавим, ранее Петербург вошел в топ-5 мест для отдыха в новогодние каникулы. Этот рейтинг составил сервис бронирования жилья Tvil.ru. Также в пятерке оказались Ялта, Сочи, Феодосия и Судак.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

110 SQL queries done. Page generation took 0,143 seconds.