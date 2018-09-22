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22.09.18 / 18:57 Новости / Общество / Россия и мир

Глава пресс-службы «Роскосмоса» опроверг выход России из проекта Gateway

Идут переговоры

Фото АБН

Глава пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко опроверг выход России из проекта по созданию окололунной станции Gateway. Соответствующее заявление он сделал в субботу.

Россия не отказалась от участия в проекте, передает ТАСС слова Устименко. Он отметил, что в настоящий момент идут переговоры. По словам Устименко, Россия выступает за сотрудничество в равных партнерских проектах.

Напомним, ранее в субботу «Интерфакс» сообщил, что Россия вышла из проекта. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не может позволить себе участие в проекте с США на вторых ролях. По словам Рогозина, «Роскосмос» создаст свою транспортную систему. Партнерами могут стать страны БРИКС.

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