Россия и Беларусь согласовали два варианта поставки российских темных нефтепродуктов В ближайшее время выберут один вариант

Россия и Беларусь согласовали два варианта поставки российских темных нефтепродуктов. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе главы Республики Беларусь Александра Лукашенко.

Решение Лукашенко принял вместе с президентом России Владимиром Путиным. В ближайшее время главы стран обсудят два варианта и выберут один. Это должно произойти в Минске, уточнил Лукашенко. Окончательное согласование намечено на встречу в Душанбе.

Отметим, ранее СМИ сообщили, что Россия намерена ограничить беспошлинные поставки сжиженного углеводородного газа и нефтепродуктов в Беларусь. Это должно произойти с VI квартала 2018 года. Глава Минэнерго Александр Новак назвал нецелесообразным экспорт нефтепродуктов в Беларусь. По словам Новака, Белоруссия обеспечивает себя собственными нефтепродуктами за счет переработки российской нефти.