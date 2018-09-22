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22.09.18 / 13:05 Новости / Общество / Россия и мир

Россия отказалась от участия в создании окололунной станции Gateway

Россия отказалась от участия в создании окололунной станции Gateway. Об этом в субботу сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Россия не может позволить себе участвовать в этом проекте США на вторых ролях, передает «Интерфакс» слова Рогозина. Он отметил, что российская сторона создает свою транспортную систему.

Рогозин добавил, что Россия может создать такую станцию со странами БРИКС. Непилотируемая российская лунная программа стартует в 2021 году, напомнил глава «Роскосмоса».

Напомним, Россия и США подписали договор о совместной работе над созданием окололунной станции в прошлом году. Согласно документу, Россия должна была создать шлюзовой модуль для станции. Строительство планировали начать в 2022 году. Накануне источник РИА Новостей заявил, что Россия продолжит участвовать в проекте.

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