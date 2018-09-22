В Петербурге в сквере им. Ивана Фомина посадили 300 кустов сирени. Об этом в субботу сообщили в аппарате вице-губернатора Александра Говорунова.
Деревья высадили в честь юбилея Выборгской стороны. В мероприятии приняли участие ветераны и жители Выборгского района, а также вице-губернатор Александр Говорунов, председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский и депутат Государственной Думы Евгений Марченко.
Отметим, Выборгская сторона основана в 1718 году. Затем ее стали называть Выборгский район. Также в текущем году 300 лет отмечает Невский проспект. Администрация Петербурга предложила жителям города выбрать логотип празднования.
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