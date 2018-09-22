Замруководителя администрации главы и правительства Дагестана задержали У него провели обыски

Заместителя руководителя администрации главы и правительства Дагестана Исмаила Эфендиева задержали в субботу. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Его подозревают в превышении должностных полномочий, передает ТАСС. Правоохранительные органы провели обыски в доме и кабинете замруководителя. На Эфендиева возбудили уголовное дело. Источник отметил, что дело возбуждено по эпизоду, по которому задержали вице-премьера республики Рамазана Алиева.

Напомним, Алиева задержали в июле текущего года. В его доме провели обыски. Также ряд обысков и задержаний коснулись других высокопоставленных чиновников Дагестана.