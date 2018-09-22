Правительство Хакасии опровергли сообщение губернатора Зимина об отставке Неверно истолковали

Правительство Хакасии опровергли сообщение губернатора Виктора Зимина об отставке. Соответствующее заявление ведомство сделало в субботу.

Это неверно истолкованная информация, передает «Интерфакс» слова представителя правительства. Зимин не ушел в отставку, он снял свою кандидатуру с выборов.

Напомним, ранее правительство Хакасии опубликовало текст заявление Зимина. В нем он сказал: «Я принял решение. Я ухожу». Он отметил, что делает это для сохранения целостности региона. В воскресенье в регионе пройдет второй тур выборов губернатора.