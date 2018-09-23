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23.09.18 / 18:13 Новости / Россия и мир

Bloomberg: Санкции США вынуждают российских бизнесменов возвращать активы в РФ

Но оценить масштабы пока сложно

Российские бизнесмены вынуждены возвращать свои активы в российские банки на фоне американских санкций. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, стало известно в воскресенье.

Как указывает агентство, факт возврата средств в Россию, в частности, подтверждает сообщение Сбербанка о росте объемов корпоративных вкладов в период с января по август на 17%. Тем не менее, оценить масштабы возврата денег в настоящий момент затруднительно, добавляет Bloomberg.

Кроме того, новые санкции привели к отказу российских предпринимателей от расчетов в долларах и попытке перейти на другие валюты в торговле с иностранными компаниями, пишет издание. В результате, администрация президента США Дональда Трампа «помогает Владимиру Путину достичь цели», а именно «заставить миллиардеров перевести свои активы в Россию», отмечает Bloomberg.

Напомним, Минфин США ввел санкции в отношении ряда российских бизнесменов и подконтрольных им компаний в апреле этого года. В список попали 26 человек и 15 юрлиц, в том числе Олег Дерипаска и «Русал».

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