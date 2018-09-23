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23.09.18 / 14:27 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Депутаты Петербурга предложили крупнее указывать срок годности на этикетках

Информация должна легко читаться

Доля фальсификата

Фото studio.com.ua

Депутаты Законодательного собрания Петербурга предложили поправку к закону «О защите прав потребителей», которая обяжет производителей крупнее указывать срок годности на этикетках. Об этом стало известно в воскресенье.

Согласно документу, информация о сроке годности должна занимать не менее 15% от всей площади упаковки, а также быть четкой и легко читаемой. Добавим, авторы инициативы — Александр Кущак и Денис Четырбок.

Ранее депутаты ЗакСа предложили ужесточить наказание для вандалов. С соответствующей законодательной инициативой выступили Денис Четырбок и Максим Резник. Поводом для законопроекта стал инцидент, произошедший в августе. Тогда группа молодых людей забралась на Медного всадника и попыталась устроить там пикник. В результате хулиганы отделались штрафом в 500 рублей.

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