Депутаты Петербурга предложили крупнее указывать срок годности на этикетках Информация должна легко читаться

Депутаты Законодательного собрания Петербурга предложили поправку к закону «О защите прав потребителей», которая обяжет производителей крупнее указывать срок годности на этикетках. Об этом стало известно в воскресенье.

Согласно документу, информация о сроке годности должна занимать не менее 15% от всей площади упаковки, а также быть четкой и легко читаемой. Добавим, авторы инициативы — Александр Кущак и Денис Четырбок.

Ранее депутаты ЗакСа предложили ужесточить наказание для вандалов. С соответствующей законодательной инициативой выступили Денис Четырбок и Максим Резник. Поводом для законопроекта стал инцидент, произошедший в августе. Тогда группа молодых людей забралась на Медного всадника и попыталась устроить там пикник. В результате хулиганы отделались штрафом в 500 рублей.