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23.09.18 / 18:50 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Синоптики пообещали Ленобласти первые заморозки на следующей неделе

В ночь на среду

В среду, 26 сентября, в некоторых районах Ленинградской области ожидаются первые заморозки. Об этом в воскресенье свидетельствуют данные Северо-Западного УГМС.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха в ночь на среду опустится до -1…-3 градусов. При этом в понедельник и вторник будет облачная с прояснениями погода. Днем столбик термометра будет находиться около +7…+14 градусов.

Добавим, в Петербурге рабочая неделя начнется с дождей. По данным специалистов, местами пройдут ливни, грозы и град. Температура воздуха в понедельник составит +11…+13 градусов.

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