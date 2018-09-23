Синоптики пообещали Ленобласти первые заморозки на следующей неделе В ночь на среду

В среду, 26 сентября, в некоторых районах Ленинградской области ожидаются первые заморозки. Об этом в воскресенье свидетельствуют данные Северо-Западного УГМС.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха в ночь на среду опустится до -1…-3 градусов. При этом в понедельник и вторник будет облачная с прояснениями погода. Днем столбик термометра будет находиться около +7…+14 градусов.

Добавим, в Петербурге рабочая неделя начнется с дождей. По данным специалистов, местами пройдут ливни, грозы и град. Температура воздуха в понедельник составит +11…+13 градусов.