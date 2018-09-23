Петербург начнет рабочую неделю с града и грозы Температура воздуха составит +11…+13 градусов

В понедельник, 24 сентября, в Петербурге ожидаются кратковременные дожди, ночью местами ливни и грозы, а в некоторых районах град. Такие данные в воскресенье приводит Северо-Западное УГМС.

В целом, по прогнозу синоптиков, в городе сохранится облачная с прояснениями погода. Столбик термометра днем поднимется до +11…+13 градусов.

Добавим, в воскресенье в Петербурге также прохладно. В настоящий момент температура воздуха составляет +13,6 градусов. Ранее региональное ГУ МЧС предупредило горожан о грозе.