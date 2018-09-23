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23.09.18 / 15:42 Новости / Общество / Россия и мир

Путин подписал указ об отставке члена ЦИК Лихачева

Документ вступил в силу в день подписания

Коллаж АБН

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке члена Центризбиркома (ЦИК) Василия Лихачева. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации в воскресенье.

Согласно тексту указа, документ вступает в силу в день его подписания. Добавим, информации о том, на какую работу он перейдет, пока нет.

Сам Василий Лихачев рассказал РИА Новости, что уходит в отпуск. Он добавил, что есть несколько «рабочих вариантов» дальнейшего трудоустройства, однако подробностей не раскрыл.

Ранее сообщалось, что Лихачев намерен уйти из ЦИК из-за расхождений во взглядах на работу с главой ведомства Эллой Памфиловой. По словам источника РБК, в Кремле пытались убедить Лихачева не увольняться, но он отказался. Еще один собеседник издания добавил, что члену ЦИК уже предложили другое место, не связанное с госслужбой.

С 2016 года Лихачев был куратором выборов на зарубежных участках. Он также отвечал за выборы в Нижегородской, Омской, Самарской и Ростовской областях. Отметим, Лихачев прошел в ЦИК по президентской квоте.

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