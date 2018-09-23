Все новости

23.09.18 / 16:48 Новости / Россия и мир / Экономика

Россия может восстановить нефтедобычу до уровня октября 2016 года – Новак

И даже «слегка прирастить»

Фото cont.ws

У России есть возможность восстановить объемы добычи нефти до уровня октября 2016 года, когда была принята сделка ОПЕК+. Об этом в воскресенье заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

По его словам, Россия даже может «слегка прирастить» добычу. «Вы же историю добычи за последние шесть лет знаете, мы прибавляли примерно по 100 тыс. баррелей в год», — цитирует главу Минэнерго «Прайм».

Ранее Новак сообщил, что в августе сделка ОПЕК+ была выполнена на 129%. При этом выполнения сделки на 100% страны-участницы соглашения смогут уже этой осенью. По словам Новака, это может произойти в сентябре-октябре.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,140 seconds.