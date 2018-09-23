Россия может восстановить нефтедобычу до уровня октября 2016 года – Новак И даже «слегка прирастить»

У России есть возможность восстановить объемы добычи нефти до уровня октября 2016 года, когда была принята сделка ОПЕК+. Об этом в воскресенье заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

По его словам, Россия даже может «слегка прирастить» добычу. «Вы же историю добычи за последние шесть лет знаете, мы прибавляли примерно по 100 тыс. баррелей в год», — цитирует главу Минэнерго «Прайм».

Ранее Новак сообщил, что в августе сделка ОПЕК+ была выполнена на 129%. При этом выполнения сделки на 100% страны-участницы соглашения смогут уже этой осенью. По словам Новака, это может произойти в сентябре-октябре.