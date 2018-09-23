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23.09.18 / 19:49 Новости / Петербург и Ленобласть

СМИ: В Петербурге стреляли в бывшего участника «тамбовского» сообщества

Он доставлен в больницу

Накануне неизвестный стрелял в якобы бывшего участника «тамбовского» сообщества» Сергея Югая возле ресторана на улице Савушкина в Приморском районе Петербурга. Об этом в воскресенье сообщает «Фонтанка».

По информации издания, пострадавший доставлен в больницу. «Фонтанка» добавляет, что после покушения стрелок собрал гильзы, а затем скрылся на белом Mercedes. В настоящий момент номера автомобиля установлены, водитель разыскивается, отмечает агентство.

Добавим, ранее на этой неделе неизвестные обстреляли автомобиль предпринимателя Бадри Шенгелия. Это произошло на Приозерском шоссе во Всеволожском районе Ленинградской области. Шенгелия погиб на месте.

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