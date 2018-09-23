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23.09.18 / 13:57 Новости / Россия и мир

Эксперты назвали топ-10 самых популярных внедорожников и кроссоверов в России

Лидерство сохраняет Lada 4x4

Лидером в сегменте SUV (внедорожники и кроссоверы) на российском рынке остается Lada 4×4 — на 1 июля в России зарегистрировано около 1,17 млн автомобилей этой марки. Такие данные в воскресенье приводит «Автостат».

Вторую строчку, по подсчетам экспертов, занимает Chevrolet Niva, парк которой составляет 597,6 тыс. единиц. В тройку лидеров вошла и Toyota RAV4 с показателем 377,6 тыс. авто. Топ-10 также включает Renault Duster, УАЗ-3151, Nissan X-Trail и Qashqai, Mitsubishi Outlander, Honda CR-V и Volkswagen Tiguan.

Добавим, по данным «Автостата» на 1 июля, в России числится порядка 9,5 млн автомобилей в сегменте SUV. От общего объема парка легковых автомобилей доля кроссоверов и внедорожников составляет 22%. Ранее агентство составило топ-10 наиболее популярных китайских автомобилей в России. Рейтинг возглавил Chery Tiggo.

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