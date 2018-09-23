На станции «Технологический институт» в Петербурге родился «метромалыш» Помощь в быстрых родах оказали сотрудники станции

В воскресенье днем на станции «Технологический институт» петербургского метрополитена родился мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

Помощь роженице оказали сотрудники станции. В настоящий момент мама и ребенок находятся в больнице, с ними все хорошо. В пресс-службе отметили, что это первый «метромалыш», который родился в подземке за более полувековую историю.

Ранее в метрополитене Петербурга сообщили, что до конца 2020 года планируют пустить 25 новых составов на «красной» ветке. Составы оснащены асинхронным тяговым приводом, их эксплуатация позволяет существенно экономить электроэнергию. В настоящий момент на линии курсируют 13 таких поездов.