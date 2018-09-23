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23.09.18 / 12:53 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Задержанных накануне в Петербурге пикетчиков отпустили без составления протоколов

А копии протоколов о доставлении якобы не выдали

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Фото АБН

Пикетчиков, задержанных на Невском проспекте в Петербурге, отпустили без составления протоколов. Об этом накануне пишет «Фонтанка» со ссылкой на одного из активистов Антона Черепова.

По словам Черепова, копии протоколов о доставлении также активистам не предоставили. Как указывает издание, покинуть 76 отдел полиции разрешили шестерым задержанным, еще один пикетчик оказался несовершеннолетним, за ним должны приехать родители. По данным «Медиазоны» на 23:35, всех задержанных отпустили.

Накануне семь человек встали в одиночные пикеты против повышения пенсионного возраста. Их задержали на Невском проспекте и доставили в 76-й отдел полиции. Кроме того, в Удельном парке Петербурга также прошел «пенсионный» митинг. По данным СМИ, мероприятие, организованное КПРФ, собрало от 200 до 300 человек.

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