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24.09.18 / 21:58 Новости / Россия и мир

Apple закрыла сделку по покупке Shazam

И пообещала отменить рекламу для приложения

Коллаж АБН

Компания Apple закрыла сделку по покупке сервиса распознавания музыки Shazam. Об этом в понедельник сообщили в Apple.

Корпорация пообещала, что освободит Shazam от рекламы. Также в Apple подчеркнули, что Shazam был одним из первых приложений, доступных в App Store, поэтому компании имеют «давнюю общую историю».

Штаб-квартира Shazam расположена в Лондоне. Компания основана в 1999 году. Apple покупает Shazam, чтобы расширить аудиторию официального музыкального приложения Apple Music, писали деловые СМИ. При этом в феврале текущего года Еврокомиссия заблокировала проведение сделки как вредной для конкуренции, но в сентябре все же разрешила провести ее. Сумма сделки в декабре прошлого года оценивалась в $400 млн.

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