В Петербурге закрывается бар «1703» При этом не уточняется, будет закрытие временным или окончательным

В Петербурге закрывается бар «1703», где проводились рэп-баттлы Versus. На выходных в заведении прошла последняя вечеринка, сообщает руководство бара.

В сообщении организаторов при этом не уточняется, будет закрытие временным или окончательным. Как предполагают некоторые пользователи, речь может идти о ремонте.

Отметим, бар «1703» известен тем, что в нем проводятся баттлы Versus. На площадке заведения прошли поединки, которые стали популярны в интернете: между Oxxxymiron и Johnyboy, Юрием Хованским и Дмитрием Лариным, Oxxxymiron и ST. Баттл с участием Oxxxymiron и Гнойного в августе прошлого года набрал в Youtube более 9 млн просмотров.