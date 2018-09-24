В Петербурге закрывается бар «1703», где проводились рэп-баттлы Versus. На выходных в заведении прошла последняя вечеринка, сообщает руководство бара.
В сообщении организаторов при этом не уточняется, будет закрытие временным или окончательным. Как предполагают некоторые пользователи, речь может идти о ремонте.
Отметим, бар «1703» известен тем, что в нем проводятся баттлы Versus. На площадке заведения прошли поединки, которые стали популярны в интернете: между Oxxxymiron и Johnyboy, Юрием Хованским и Дмитрием Лариным, Oxxxymiron и ST. Баттл с участием Oxxxymiron и Гнойного в августе прошлого года набрал в Youtube более 9 млн просмотров.
111 SQL queries done. Page generation took 0,153 seconds.