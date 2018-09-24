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24.09.18 / 15:09 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге закрывается бар «1703»

При этом не уточняется, будет закрытие временным или окончательным

В Петербурге закрывается бар «1703», где проводились рэп-баттлы Versus. На выходных в заведении прошла последняя вечеринка, сообщает руководство бара.

В сообщении организаторов при этом не уточняется, будет закрытие временным или окончательным. Как предполагают некоторые пользователи, речь может идти о ремонте.

Отметим, бар «1703» известен тем, что в нем проводятся баттлы Versus. На площадке заведения прошли поединки, которые стали популярны в интернете: между Oxxxymiron и Johnyboy, Юрием Хованским и Дмитрием Лариным, Oxxxymiron и ST. Баттл с участием Oxxxymiron и Гнойного в августе прошлого года набрал в Youtube более 9 млн просмотров.

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