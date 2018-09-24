Московская биржа закрылась в зеленой зоне Индекс Мосбиржи 2430,01; индекс РТС 1162,98

Торги понедельника на Московской бирже закрылись в зеленой зоне. Индекс Мосбиржи вырос на 0,13% до отметки 2430,01 пункта, индекс РТС вырос на 1,17% до 1162,98 пункта.

По оценке старшего аналитика «Альпари» Анны Бодровой, российский рынок в понедельник «осторожничает». «Индекс МосБиржи закрепляется в диапазоне 2410-2450 пунктов, смотрится в нем довольно устойчиво, и если сегодняшнее затишье – это просто пауза после ралли, то у индикатора останется шанс на возобновление подъема и дальнейшее обновление максимумов», — отметила аналитик. Также, по ее словам, рубль продолжает укрепляться, и доллар может отступить.