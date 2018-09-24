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24.09.18 / 19:21 Новости / Россия и мир

Цена на нефть марки Brent превысила $81 за баррель

Ранее нефтетрейдеры дали прогноз, что к концу года подорожает до $100

Фото: infoportalrf.ru

Цена на нефть эталонной марки Brent на торгах Межконтинентальной биржи ICE превысила $81 за баррель. Ноябрьский фьючерс Brent к 18:38 по московскому времени вырос до $81,32 за баррель.

Подорожание к моменту предыдущего закрытия составило $2,52, или 3,2%. WTI тоже выросла в цене более чем на 2,5% до $72,6 за баррель.

Максимум текущего года для Brent составил в мае, когда нефть стоила $80,5 за баррель. Выше отметки $81 она не забиралась с 2014 года.

Ранее нефтетрейдеры сообщили, что цены на нефть могут вырасти до $100 за баррель впервые с 2014 года на фоне санкций США против Ирана. Такое мнение высказали соучредитель Mercuria Energy Group Ltd Дэниел Джегги и соруководитель Trafigura Group Бен Локок. По их мнению, $100 за баррель можно будет увидеть к концу 2018 — началу 2019 года. Аналогичный прогноз в мае дали аналитики Bank of America.

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