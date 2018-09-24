Комитет финансов назвал размеры дефицита бюджета Петербурга в 2019 году Составит 10% или 50 млрд рублей

Комитет финансов Петербурга назвал размер дефицита городского бюджета на 2018 год. Журналистам представили эти цифры в понедельник.

Дефицит запланирован на уровне 9,2%, но может достичь и максимально разрешенных законом 10% поделился мнением глава комитета Алексей Корабельников. Как пишет «Росбалт», дефицит составит почти 52 млрд рублей.

Доходная часть бюджета составит 576 млрд рублей. Расходная – 628 млрд рублей.

Законопроект о бюджете на следующий год и плановые 2020-2021 годы начнут рассматривать в октябре. Напомним, эти цифры немного больше запланированных на 2018 год. Доходы в 2018 году должны составить 550 млрд рублей, расходы – 596 млрд рублей. Дефицит хотят уменьшить с 53 млрд до 45,4 млрд рублей.