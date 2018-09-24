Все новости

24.09.18 / 21:39 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Комитет финансов назвал размеры дефицита бюджета Петербурга в 2019 году

Составит 10% или 50 млрд рублей

бюджет Петербурга

Коллаж АБН

Комитет финансов Петербурга назвал размер дефицита городского бюджета на 2018 год. Журналистам представили эти цифры в понедельник.

Дефицит запланирован на уровне 9,2%, но может достичь и максимально разрешенных законом 10% поделился мнением глава комитета Алексей Корабельников. Как пишет «Росбалт», дефицит составит почти 52 млрд рублей.

Доходная часть бюджета составит 576 млрд рублей. Расходная – 628 млрд рублей.

Законопроект о бюджете на следующий год и плановые 2020-2021 годы начнут рассматривать в октябре. Напомним, эти цифры немного больше запланированных на 2018 год. Доходы в 2018 году должны составить 550 млрд рублей, расходы – 596 млрд рублей. Дефицит хотят уменьшить с 53 млрд до 45,4 млрд рублей.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

110 SQL queries done. Page generation took 0,142 seconds.