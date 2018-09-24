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24.09.18 / 17:09 Новости / Россия и мир

Лобушкин возглавил пресс-службу агрегатора такси «Ситимобил»

Ранее у сервиса не было пресс-службы

Фото vk.com/zhora

Бывший глава пресс-службы соцсети «ВКонтакте» и директор по стратегическим коммуникациям Mail.Ru Group Георгий Лобушкин возглавил пресс-службу агрегатора такси «Ситимобил». Об этом он сообщил в понедельник.

Как Лобушкин рассказал изданию vc.ru, ранее у «Ситимобила» не было пресс-службы. По словам Лобушкина, он давно вел переговоры с проектом.

Во «Вконтакте» Лобушкин работал с 2011 года, в Mail.Ru Group перешел в 2016 году. Он покинул компанию в 2017 году. Тогда же начал работать в штабе Ксении Собчак, баллотировавшейся на пост президента России. Там он также отвечал за развитие соцсетей.

«Мегафон» и подконтрольная ему Mail.Ru Group купили долю в «Ситимобил» в 2018 году. «Мегафон» получил 31%, Mail.Ru Group – 26% соответственно.

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