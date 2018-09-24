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24.09.18 / 20:14 Новости / Россия и мир / Экономика

Власти оценили инвестиции в развитие магистральной инфраструктуры в 6,3 трлн рублей

Из них 3 трлн рублей частные

бюджет

Коллаж АБН

Президиум Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам оценил инвестиции в развитие магистральной инфраструктуры в России в 6,3 трлн рублей. Об этом в понедельник сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

Как пишет ТАСС, комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры рассчитан до 2024 года. Орешкин сообщил, что президиум уже рассматривал конкретный список проектов.

Как пояснил журналистам глава Минтранса Евгений Дитрих, из запланированных 6,3 трлн рублей почти половину составят частные средства. Изначально были запланированы бюджетные расходы на 1.57 трлн рублей, еще 1,45 трлн рублей – это дополнительные средства, предназначенные для реализации плана.

Напомним, в нынешней версии плана – почти 700 проектов. Из них автомобильных – почти 300 проектов, железнодорожных – более 100 проектов, развития водного транспорта – 38 проектов. Ранее стало известно, что в план включено строительство моста на Сахалин. Также в него вошли проекты высокоскоростных железнодорожных магистралей Москва – Казань, Екатеринбург – Челябинск, Краснодар – Грозный – Махачкала.

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