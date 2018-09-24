Медведев утвердил стратегию развития лесопромышленного комплекса до 2030 года Налоговые поступления отрасли должны вырасти более чем в два раза

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил стратегию развития лесопромышленного комплекса РФ на срок до 2030 года. Об этом он сообщил в понедельник на совещании с вице-премьерами.

По словам Медведева, в стратегии определены приоритеты отрасли – лесовосстановление, развитие высокотехнологичных отраслей, а также позиционируется необходимость беречь леса от пожаров. Стратегия подразумевает прирост добавленной стоимости предприятиями отрасли до 676 млрд рублей. Также, согласно плану, вырастет вклад лесного комплекса в ВВП с 0,5% до 1%. Налоговые поступления в бюджеты должны вырасти более чем в два раза – с 91 до 189 млрд рублей.

Кроме того, премьер напомнил о недавнем законе, который обязывает предприятия в случае вырубки леса восстанавливать его в объеме, равном объему вырубки. За нарушения предприятиям грозит административная ответственность. В настоящий момент на территории России произрастает более 20% всех лесов мира.