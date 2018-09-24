Родившийся в петербургском метро ребенок получит памятный знак Также планируют наградить сотрудниц метро, принимавших роды

Малышу, родившемуся в метро Петербурга, вручат памятный знак от администрации подземки. Об этом в понедельник сообщает «Петербургский дневник».

Также планируют наградить сотрудниц метро, принимавших роды. Вопрос о том, какой именно подарок или памятный знак получит ребенок, пока решается.

Напомним, накануне на станции «Технологический институт» родился мальчик. Это первый подобный случай в истории петербургского метро. В родах женщине помогали сотрудники подземки.