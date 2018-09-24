На развязке КАД с проспектом Культуры перекроют одну полосу С 26 сентября по 6 октября

На развязке КАД с проспектом Культуры перекроют одну полосу движения на путепроводе. Об этом в понедельник сообщает ФКУ Упрдор «Северо-запад».

Сообщается, что с 26 сентября по 6 октября будут перекрыты полоса безопасности и первая полоса. По второй и третьей полосам введут ограничение скорости до 50 км/час.

Добавим, также с 25 сентября по 10 октября будут закрыты для проезда две полосы на участке КАД от развязки с Софийской улицей до вантового моста. Ограничения вводятся в связи с работами по устранению колейности покрытия дорог.