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24.09.18 / 16:05 Новости / Петербург и Ленобласть

На развязке КАД с проспектом Культуры перекроют одну полосу

С 26 сентября по 6 октября

ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На развязке КАД с проспектом Культуры перекроют одну полосу движения на путепроводе. Об этом в понедельник сообщает ФКУ Упрдор «Северо-запад».

Сообщается, что с 26 сентября по 6 октября будут перекрыты полоса безопасности и первая полоса. По второй и третьей полосам введут ограничение скорости до 50 км/час.

Добавим, также с 25 сентября по 10 октября будут закрыты для проезда две полосы на участке КАД от развязки с Софийской улицей до вантового моста. Ограничения вводятся в связи с работами по устранению колейности покрытия дорог.

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