На участке КАД перекроют две полосы

На участке КАД от развязки с Софийской улицей до вантового моста перекроют две полосы движения. Об этом в понедельник сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Ограничения введут из-за работ по устранению колейности покрытия дорог. Третья и четвертая полосы будут перекрыты с 25 сентября по 10 октября.
Добавим, до 28 сентября также перекрыты две полосы движения на Кольцевой автодороге между развязками с проспектом Культуры и Пискаревским проспектом. По третьей и четвертой полосе скорость движения ограничена до 50 км/ч.
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скоты, только у нас в городе могут так ремонтировать дороги. стоим по 2 часа!!! заставить бы Полтавченко отстоять пробки утром и вечером… чую прокатим мы его как Орлову во Владимирской…. пусть крестными ходами в другом месте ходит