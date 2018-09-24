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24.09.18 / 10:52 Новости / Петербург и Ленобласть

На участке КАД перекроют две полосы

С 25 сентября по 10 октября

фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На участке КАД от развязки с Софийской улицей до вантового моста перекроют две полосы движения. Об этом в понедельник сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения введут из-за работ по устранению колейности  покрытия дорог. Третья и четвертая полосы будут перекрыты с 25 сентября по 10 октября.

Добавим, до 28 сентября также перекрыты две полосы движения на Кольцевой автодороге между развязками с проспектом Культуры и Пискаревским проспектом. По третьей и четвертой полосе скорость движения ограничена до 50 км/ч.

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  1. Алексей 24.09.2018 at 12:15 - Reply

    скоты, только у нас в городе могут так ремонтировать дороги. стоим по 2 часа!!! заставить бы Полтавченко отстоять пробки утром и вечером… чую прокатим мы его как Орлову во Владимирской…. пусть крестными ходами в другом месте ходит

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