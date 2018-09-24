На участке КАД перекроют две полосы С 25 сентября по 10 октября

На участке КАД от развязки с Софийской улицей до вантового моста перекроют две полосы движения. Об этом в понедельник сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения введут из-за работ по устранению колейности покрытия дорог. Третья и четвертая полосы будут перекрыты с 25 сентября по 10 октября.

Добавим, до 28 сентября также перекрыты две полосы движения на Кольцевой автодороге между развязками с проспектом Культуры и Пискаревским проспектом. По третьей и четвертой полосе скорость движения ограничена до 50 км/ч.