Выборы, нефть и бюджетные деньги. Итоги понедельника

Новым руководителем Владимирской области станет кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. КПРФ договорилась с ЛДПР о создании коалиционного правительства в трех регионах. Нефть Brent подорожала сначала до $80,5 за баррель, а затем и до $81 за баррель впервые с 2014 года. Государство планирует в 11 раз увеличить субсидии на программу льготных кредитов для малого и среднего бизнеса в 2019 году, а на магистральные инфраструктурные проекты потратить 6,3 трлн рублей.

Новым руководителем Владимирской области станет кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. Сипягин набрал 57,03% голосов, а действующий губернатор региона и кандидат от «Единой России» Светлана Орлова получила 37,46%.

КПРФ договорилась с ЛДПР о создании коалиционного правительства в трех регионах, в которых прошли выборы глав регионов. Глава коммунистов Геннадий Зюганов отметил, что в ходе избирательной кампании в указанных регионах коммунисты и либерал-демократы поддерживали друг друга.

В понедельник цена на нефть Brent превысила $80,5, а затем и $81 за баррель впервые с 2014 года. Нефть стремительно дорожает на решениях ОПЕК+ не повышать добычу, а также на фоне санкций США против Ирана.

Государство планирует в 11 раз увеличить субсидии на программу льготных кредитов для малого и среднего бизнеса в 2019 году. Власти готовы компенсировать российским банкам порядка 7,2 млрд рублей недополученных доходов.

Власти оценили инвестиции в развитие магистральной инфраструктуры в России в 6,3 трлн рублей. Как пояснил глава Минтранса Евгений Дитрих, из запланированных почти половину составят частные средства.

В следующем году правительство собирается выделить на поддержку шести национальных проектов 314 млрд рублей. Деньги пойдут на нацпроекты «Международная кооперация и экспорт», «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда и поддержка занятости», «Культура», «Экология», «Жилье и городская среда».