В Смольном открылась выставка, посвященная визиту Фиделя Кастро 1963 года Полтавченко поделился воспоминаниями о том дне

В Смольном открылась выставка, посвященная приезду в 1963 году в СССР премьер-министра правительства Кубы и первого секретаря единой партии соцреволюции Фиделя Кастро. Об этом в администрации Петербурга сообщили в понедельник.

Выставка посвящена 55-й годовщине приезда Кастро в СССР и в Ленинград. В экспозиции представлены картины и фотографии. Автор картин – кубинский художник Йосвани Мартинес Перес.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко на открытии выставки поделился воспоминаниями о приезде Кастро. По словам градоначальника, он «вместе со всеми ленинградцами стоял на Невском проспекте и имел счастье видеть этого человека». В тот визит Кастро выступил перед жителями города на стадионе имени Кирова, посетил завод «Электросила», крейсер «Аврора» и Смольный.

Напомним, Кастро руководил Кубой с 1959 года по 2008 год. Он скончался в 2016 году.