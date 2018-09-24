Страшнов ушел с поста CEO «ЕвроХим» спустя 2,5 месяца после назначения По личным обстоятельствам

Дмитрий Страшнов, бывший глава «Почты России», ушел с поста главного исполнительного директора группы «ЕвроХим» спустя несколько месяцев после назначения. Об этом в компании сообщили в понедельник.

Страшнов уходит в отставку с 24 сентября. Компания сообщила, что причиной стали личные обстоятельства.

Исполнять обязанности СЕО станет финансовый директор группы «ЕвроХим» Кузьма Марчук, пришедший в компанию в июне. В настоящий момент совет директоров ищет того, кто мог бы заменить Страшнова. В заявлении компании говорится, что трудности Страшнова носят временный характер.

Страшнов начал работу в «ЕвроХиме» с ноября 2017 года на посту операционного директора группы. Исполнительным директором он был назначен с 1 июля. Его предшественником был Дмитрий Стрежнев, проработавший на этом посту с 2004 года.