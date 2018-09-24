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24.09.18 / 16:55 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

«Теплосеть» Петербурга получит из бюджета 9 млрд рублей на ближайшие три года

В 2019 году реконструируют более 30 км сетей, в 2020 году – более 50 км, а в 2021 году – 70 км

Бюджетные инвестиции на реконструкцию тепловых сетей на ближайшие три года составят 9 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщили в администрации города.

Правительство рассмотрело пакет предложений по плану развития АО «Теплосеть Петербурга» и в качестве первого этапа действий решило включить в бюджет на 2019 и плановые 2020-2021 годы инвестиции в 9 млрд рублей. Ожидается, что в этом случае в 2019 году реконструируют более 30 км сетей, в 2020 году – более 50 км, а в 2021 году – 70 км сетей. Сообщается, что если в течение пяти лет направить в «Теплосеть» 16 млрд рублей, то ежегодные объемы реконструкции сетей в три раза превысят уровень текущего года.

Отметим, протяженность теплосетей АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в настоящее время составляет 2 490 км труб. Это 27 % тепловых сетей города, которые передают около 45% тепловой энергии для 2,5 млн человек. В замене на данный момент нуждается около 1,1 тыс. км сетей, однако собственная инвестиционная программа, по оценкам КЭиИО, выполняется на низком уровне.

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