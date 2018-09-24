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24.09.18 / 15:24 Новости / Россия и мир

Нефтетрейдеры ожидают рост цены на нефть до $100 за баррель на фоне санкций США против Ирана

В конце 2018 – начале 2019 года

Согласно прогнозу крупных нефтетрейдеров, цены на нефть могут вырасти до $100 за баррель впервые с 2014 года на фоне санкций США против Ирана. Об этом в понедельник передает Bloomberg.

Такой точки зрения, в частности, придерживаются соучредитель Mercuria Energy Group Ltd Дэниел Джегги и соруководитель Trafigura Group Бен Локок. По их мнению, цены могут превысить $100 за баррель к концу 2018 года или в начале 2019 года.

Добавим, в понедельник нефть Brent пробила отметку $80,5 за баррель. На 15:05 по московскому времени стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent растет на 2,258% и составляет $80,62 за баррель. Баррель WTI к этому времени вырос в цене на 1,763% и торгуется по $72,05.

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