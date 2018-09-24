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24.09.18 / 15:49 Новости / Общество / Россия и мир

ВОЗ: Употребление алкоголя признано одной из самых частых причин смерти

Каждая 20-ая смерть происходит из-за алкоголя

Употребление алкоголя стало одной из самых распространенных причин смерти человека. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

По данным ВОЗ, ежегодно алкоголь убивает 3 млн человек, что составляет 5,3% всех смертей. Каждая 20-ая смерть связана с алкоголем: либо с вождением в нетрезвом виде, либо с такими болезнями, как цирроз печени и рак.

Так, порядка 237 млн мужчин и 46 млн женщин умерли из-за употребления алкоголя в прошлом году. В Европе это порядка 15% смертей среди мужского населения и 3,5% смертей среди женского населения, в Северной и Южной Америке – 11,5% и 5,1% соответственно.

В среднем 2,3 млрд человек потребляют 33 г чистого алкоголя в день, что эквивалентно двум бокалам вина, большой бутылке пива или двум шотам. При этом в ряде стран употребление алкоголя сокращается – и наибольшее сокращение произошло в России, Молдавии и Беларуси.

На прошлой неделе ВОЗ сообщила, что во всем мире сокращается смертность от туберкулеза. В прошлом году от туберкулеза умерли 1,6 млн человек. За последние почти 20 лет смертность от этой болезни сократилась на треть.

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