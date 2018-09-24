Эксперты Zero Day Initiative предупредили об уязвимости в Windows Microsoft не может исправить ее в течение нескольких месяцев

Эксперты организации Zero Day Initiative (ZDI) предупредили об уязвимости в операционной системе Windows, из-за которой злоумышленники могут получить контроль над компьютером клиента. Об этом в организации сообщили в понедельник.

Уязвимость в ОС Windows 7 обнаружили еще несколько месяцев назад. Однако в Windows не исправили ее за это время. При этом еще две ошибки в ОС, обнаруженные ZDI, были справлены в сентябрьском обновлении. В Microsoft экспертов заверили, что продолжают работать над устранением уязвимости.

Взломать компьютер пользователя можно, если он получит и откроет файл, который хранится в формате базы данных JET. После этого злоумышленники могут запустить удаленное выполнение кода. Пока что единственной возможностью снизить вероятность взлома является «осторожность и отказ запуска файла из ненадежных источников», говорится в пресс-релизе ZDI.

Напомним, в январе Microsoft прекратила выпуск обновления для своих ОС, так как оно приводило к выходу из строя компьютеров на базе процессоров AMD. В Microsoft тогда заявили, что некоторые процессоры AMD не соответствовали документации, предоставленной Microsoft ранее.