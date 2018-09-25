«АвтоВАЗ» намерен провести делистинг Затем будут «думать, что делать дальше»

«АвтоВАЗ» намерен провести делистинг. Об этом во вторник сообщил руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов.

В настоящий момент акционеры проводят рекапитализацию организации, передает «Интерфакс» слова Чемезова. Он заявил, что компания планирует разобраться с кредитами и выкупить все акции. Чемезов уточнил, что всем миноритариям будет сделано предложение по выкупу. После этого, «АвтоВАЗ» будет «думать, что делать дальше».

Напомним, 83,5% автозавода принадлежит Alliance Rostec Auto. Это совместное предприятие Renault и «Ростеха». В августе старший вице-президент Renault и руководитель региона Евразия Николя Мор заявил о планах по принудительному выкупу акций «АвтоВАЗа». Совместное предприятие намерено довести свою долю в заводе до 100%.