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25.09.18 / 17:24 Новости / Россия и мир / Экономика

«АвтоВАЗ» намерен провести делистинг

Затем будут «думать, что делать дальше»

Фото: Drive2

«АвтоВАЗ» намерен провести делистинг. Об этом во вторник сообщил руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов.

В настоящий момент акционеры проводят рекапитализацию организации, передает «Интерфакс» слова Чемезова. Он заявил, что компания планирует разобраться с кредитами и выкупить все акции. Чемезов уточнил, что всем миноритариям будет сделано предложение по выкупу. После этого, «АвтоВАЗ» будет «думать, что делать дальше».

Напомним, 83,5% автозавода принадлежит Alliance Rostec Auto. Это совместное предприятие Renault и «Ростеха». В августе старший вице-президент Renault и руководитель региона Евразия Николя Мор заявил о планах по принудительному выкупу акций «АвтоВАЗа». Совместное предприятие намерено довести свою долю в заводе до 100%.

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