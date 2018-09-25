Московская биржа закрылась на повышении Индекс Мосбиржи - 2444,22; РТС - 1169,04

Московская биржа во вторник закрылась на повышении. Индекс Мосбиржи вырос на 0,58% и составил 2444,22 пунктов. Индекс РТС увеличился на 0,52% до 1169,04 пунктов.

Аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова отметила, что во вторник российский рынок акций после непродолжительной консолидации продолжил движение наверх. Такой тренд задала подорожавшая до более чем $82 за баррель нефть эталонной марки Brent. Вслед за ней на 2% выросли котировки крупнейших отечественных нефтяных компаний «Лукойла» и «Роснефти».

Курс доллара США занялся поиском равновесия в области 65,5-66 рублей/$. Повышение цен на нефть выступает дополнительным фактором поддержки рубля в отсутствие негативных факторов, отметила аналитик. Она считает, что на короткий срок рубль мог бы задержаться в диапазоне 65-67 за 1$. Тем не менее дальнейшее его укрепление к доллару США пока вызывает сомнения, в том числе из-за санкционных рисков, агрессивной политики ФРС США и ряда других факторов.