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25.09.18 / 19:37 Новости / Россия и мир / Экономика

Центробанк увеличил оценку «дыры» в капитале «Югры» до 143 млрд рублей

Активы банка – 56,3 млрд рублей

Центробанк увеличил оценку «дыры» в капитале банка «Югра» до 143 млрд рублей. Об этом во вторник сообщил представитель регулятора на заседании по банкротству кредитной организации в арбитражном суде Москвы.

По данным временной администрации, размер активов банка составляет 56,3 млрд рублей. При этом, обязательства – 199,3 млрд рублей. Передает «Интерфакс».

Напомним, ЦБ лишил банк «Югра» лицензии в июле прошлого года. Банк подал иск на регулятор о признании отзыва лицензии незаконным. Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность приказа Центробанка. Ранее «дыра» в капитале кредитной организации оценивали в 2 млрд рублей. По данным на 8 сентября текущего года, она составила 86,1 млрд рублей.

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