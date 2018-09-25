Центробанк увеличил оценку «дыры» в капитале «Югры» до 143 млрд рублей Активы банка – 56,3 млрд рублей

Центробанк увеличил оценку «дыры» в капитале банка «Югра» до 143 млрд рублей. Об этом во вторник сообщил представитель регулятора на заседании по банкротству кредитной организации в арбитражном суде Москвы.

По данным временной администрации, размер активов банка составляет 56,3 млрд рублей. При этом, обязательства – 199,3 млрд рублей. Передает «Интерфакс».

Напомним, ЦБ лишил банк «Югра» лицензии в июле прошлого года. Банк подал иск на регулятор о признании отзыва лицензии незаконным. Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность приказа Центробанка. Ранее «дыра» в капитале кредитной организации оценивали в 2 млрд рублей. По данным на 8 сентября текущего года, она составила 86,1 млрд рублей.