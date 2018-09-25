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25.09.18 / 17:10 Новости / Петербург и Ленобласть

Цивилеву пожаловались на отказы продавать льготные билеты в электричке для семилетних детей

Он попросил СЗППК разъяснить ситуацию

Петербуржцы пожаловались депутату ЗакСа на отказы продавать льготные билеты на электрички для семилетних дошкольников. Об в пресс-службе парламентария сообщили во вторник.

Сообщается, что Цивилев попросил «Северо-Западную пригородную пассажирскую компанию» разъяснить ситуацию. Также он попросил информировать родителей с помощью объявлений о возможности оформления единых проездных билетов детям старше семи лет.

Отметим, социальным кодексом Петербурга предусмотрено, что дошкольники старше семи лет имеют право на скидку 50% при оплате проезда в электричках. Родители дошкольников этого возраста могут приобрести единый ученический льготный билет для проезда детей в общественном транспорте.

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