«Дом.рф» начал реализацию программы по выдаче гарантий банкам по кредитам застройщиков Первые сделки проведут в следующем году

«Дом.рф» начал реализацию программы по выдаче гарантий банкам по кредитам застройщиков. Об этом организация сообщила во вторник.

Речь идет о целевых кредитах по финансированию строительства жилья в России. По ним будут применять пониженный коэффициент «риск-вес» в размере 20% вместо 100%.

«Дом.рф» начал разработку механизма по выдаче гарантий совместно со Сбербанком и «Газпромбанком». Стороны уже подписали соответствующее соглашение. Пилотные сделки по гарантированию кредитов планируется провести в I полугодии следующего года, отметили в «Дом.рф».

Напомним, ранее заместитель министра финансов Алексей Моисеев упомянул о создании механизма по гарантийной поддержке банкам при кредитовании застройщиков. По его словам, механизм начали прорабатывать «Дом.рф», Центробанк, Минфин и Минстрой. При этом, фактический переход на новую схему финансирования застройщиков откладывается, заявил Моисеев. Схема начнет работать в 2020-2022 годах.