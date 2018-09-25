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25.09.18 / 12:41 Новости / Россия и мир / Экономика

Fitch ожидает продолжение банковской чистки в России в 2019 году

Могут уйти еще 150 банков

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает продолжение банковской чистки в России в следующем году. Об этом стало известно во вторник из материалов организации к конференции «Прогноз по макроэкономической ситуации и банковскому сектору».

По данным агентства, Центробанк за шесть месяцев текущего года отозвал лицензии у 30 банков. Fitch ожидает ухода с рынка еще около 150 кредитных организаций. Их суммарная рыночная доля должна составить около 2%, передают Банки.ру. Агентство считает, что средняя «дыра» в активах этих банков будет сопоставима с ранее ликвидированными банками.

Напомним, в начале сентября глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что большая часть недобросовестных банков уже вывели с рынка. Она считает, что это даст импульс для развития здоровой конкуренции. С начала текущего года регулятор отозвал лицензии у 40 банков. Набиуллина в прошлом году заявила, что чистка может продолжиться еще год или два.

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