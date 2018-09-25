С середины недели в Ленобласти ожидаются заморозки и сильный ветер В ночные часы температура воздуха опустится до -1… -3 градусов

С 26 сентября в Ленобласти ожидаются сильные порывы ветра и ночные заморозки. Об этом во вторник сообщает ГУ МЧС по региону.

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а в прибрежных районах – 23 м/с. В ночные часы температура воздуха опустится до -1… -3 градусов. В четверг порывы ветра в области усилятся до 15-23 м./с.

Добавим, в Петербурге в среду также ожидается сильный ветер. Также в городе пройдут дожди, местами ливни. Юго-западный ветер усилится до 15-20 м/с.