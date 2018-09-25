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25.09.18 / 19:42 Новости / Петербург и Ленобласть

На юге КАД ограничат проезд по еще одному участку

С 27 сентября по 12 октября

Фото АБН

На юге КАД введут ограничения движения на части внешнего кольца между Вантовым мостом и развязкой Октябрьской набережной. Об этом во вторник сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения будут действовать с 27 сентября по 12 октября. Для проезда будут недоступны третья и четвертая полосы.

Напомним, на южном участке КАД продолжаются работы по ремонту магистрали между Софийской улицей и Вантовым мостом. До 10 октября там перекрыты третья и четвертая полосы. По свободным полосам ограничивают скорость проезда до 50 км/час.

 

 

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