На юге КАД ограничат проезд по еще одному участку С 27 сентября по 12 октября

На юге КАД введут ограничения движения на части внешнего кольца между Вантовым мостом и развязкой Октябрьской набережной. Об этом во вторник сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения будут действовать с 27 сентября по 12 октября. Для проезда будут недоступны третья и четвертая полосы.

Напомним, на южном участке КАД продолжаются работы по ремонту магистрали между Софийской улицей и Вантовым мостом. До 10 октября там перекрыты третья и четвертая полосы. По свободным полосам ограничивают скорость проезда до 50 км/час.