«Нафтогаз» планирует потребовать от «Газпрома» компенсацию за разницу в цене за газ из ЕС Это более $110 млн

«Нафтогаз» планирует потребовать от «Газпрома» компенсацию за разницу в цене за газ из ЕС. Об этом во вторник сообщил главный исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Размер разницы составляет более $110 млн, передает ТАСС. Речь идет о разнице между стоимостью газа из России и из Евросоюза, где Украина в настоящий момент его закупает. По словам Витренко, Украина могла закупать газ из России по измененному в арбитраже контракту. В настоящий момент «Нафтогаз» уже начал новый арбитраж, уточнил Витренко.

Напомним, в начале текущего года Арбитражный суд Стокгольма удовлетворил иск «Нафтогаза» о компенсации за недопоставленные объемы газа. Размер компенсации составил $4,63 млрд. При этом долг украинской компании перед российской составляет $2 млрд. В начале сентября «Нафтогаз» заявил о штрафах за неисполнение решения Стокгольмского арбитража.