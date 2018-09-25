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25.09.18 / 17:48 Новости / Россия и мир / Экономика

«Нафтогаз» планирует потребовать от «Газпрома» компенсацию за разницу в цене за газ из ЕС

Это более $110 млн

Коллаж АБН

«Нафтогаз» планирует потребовать от «Газпрома» компенсацию за разницу в цене за газ из ЕС. Об этом во вторник сообщил главный исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Размер разницы составляет более $110 млн, передает ТАСС. Речь идет о разнице между стоимостью газа из России и из Евросоюза, где Украина в настоящий момент его закупает. По словам Витренко, Украина могла закупать газ из России по измененному в арбитраже контракту. В настоящий момент «Нафтогаз» уже начал новый арбитраж, уточнил Витренко.

Напомним, в начале текущего года Арбитражный суд Стокгольма удовлетворил иск «Нафтогаза» о компенсации за недопоставленные объемы газа. Размер компенсации составил $4,63 млрд. При этом долг украинской компании перед российской составляет $2 млрд. В начале сентября «Нафтогаз» заявил о штрафах за неисполнение решения Стокгольмского арбитража.

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