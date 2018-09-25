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25.09.18 / 12:44 Новости / Россия и мир

Ученые России и Японии создадут нейросеть для предсказания оползней

Программный комплекс заработает в конце следующего года

Ученые Томского и Токийского университетов работают над созданием программного обеспечения для прогнозирования природных катаклизмов – оползней и наводнений. Об этом в понедельник сообщили в ТГУ.

Как передает ТАСС, в полной мере программный комплекс заработает в конце следующего года. По словам сотрудника ТГУ Владимира Хромых, разрабатываемую нейронную сеть планируют использовать совместно с геопорталом, который уже применяется для предупреждения ЧС. Он представляет собой информационный ресурс, на котором представлен реальный рельеф со строениями и данными о находящихся там людях.

Напомним, в июле петербургские ученые из СПбГУ разработали собственную методику предсказания катастрофических паводков. Они работали над способом расчета характеристик паводков на Черноморском побережье, так как зарубежные разработки в этой области неприменимы к российским условиям. Специально для России эксперты усовершенствовали модель «Гидрограф». Метод учитывает различные параметры рек и возможное изменение климата и позволяет просчитать вероятность паводков при определенных погодных условиях.

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